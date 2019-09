AMLO activa programa especial para comprar medicamentos para tratar a niños con cáncer

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió este lunes 23 de septiembre, en su conferencia desde Palacio Nacional, al desabasto de medicamentos para tratar a niños con cáncer y precisó que se generó un “problema serio” porque dependen de una sola empresa que los produce.

Por falta de abasto o descuido o de manera intencional, no se tenían los medicamentos. Y se tomó la decisión de comprarlos afuera. Me informaron de que era un asunto delicado y que incluso ya venía hasta la amenaza de que se iba a desatar una campaña en medios, ese fue el reporte. Y no por la campaña, sino por la gravedad del asunto, cité con urgencia a una reunión a secretarios del gabinete”.