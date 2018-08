Nasdaq alcanza récord en Bolsa de Wall Street tras anuncio de nuevo TLCAN

El Nasdaq, índice compuesto de mercado de la Bolsa de Wall Street, anotó un nuevo récord histórico este martes tras el anuncio de la conclusión de un nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México que reemplazaría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Los índices bursátiles de la Bolsa de Nueva York en Wall Street subieron de forma general el martes, con el referencial compuesto Nasdaq y el referencial S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos, luego de que el establecimiento del acuerdo comercial bilateral calmó los temores de una guerra comercial a nivel global en los inversionistas.

En las operaciones de la mañana, el promedio industrial Dow Jones subía 57,86 puntos, o 0,22 por ciento, a 26,107.50 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba 4.91 puntos, o 0.17 por ciento, a 2,901.65 unidades. El compuesto Nasdaq, en tanto, avanzaba 11.95 puntos, o 0.15 por ciento, a 8,029.84 unidades.

Ocho de los 11 principales subíndices del S&P 500 subían en la sesión, liderados por la ganancia de 0.45 por ciento del sector de materias primas, seguido por el aumento de 0.49 por ciento del sector energético.

Si bien el sector industrial, muy sensible al comercio, subía un 0.24 por ciento, las ganancias eran lideradas por las acciones relacionadas con las materias primas. Los títulos de las empresas de metales y energía ganaban de la mano de una subida de los precios del petróleo Brent y de los metales.

México y Estados Unidos llegaron a un a acuerdo bilateral como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y llamaron a Canadá a aceptar los nuevos términos sobre el comercio de autos y otros asuntos para mantener el pacto trilateral.

Las noticias desde la Casa Blanca de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller alemana Angela Merkel “apoyaban firmemente las discusiones en curso” sobre comercio también impulsaron a Wall Street.

Trump también dió cuenta del avance histórico del índice compuesto Nasdaq a un máximo histórico en su perfil de Twitter, donde escribió un mensaje en tono festivo.

NASDAQ has just gone above 8000 for the first time in history!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018