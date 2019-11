NASA probará robot en la Antártida con miras a buscar vida extraterrestre en una luna de Júpiter

La NASA probará un robot que se desplaza bajo el hielo en el próximo verano austral en la Antártida con miras a usarlo en el futuro en una misión para buscar vida extraterrestre en una luna de Júpiter en 2025.

Te puede interesar: NASA abre contenedor con rocas lunares traídas por el Apolo 17 en 1972

El robot autónomo de un metro de longitud, que es capaz de operar en el agua, tiene ruedas independientes que le permiten desplazarse por debajo del hielo, indicó este martes la División Australiana Antártica (AAD, siglas en inglés) en un comunicado.

Is there #alien life out there? We’re working with NASA to find out!

This summer a team will be at Australia’s Casey station to test an under-ice robot which may be used in a future mission to Europa, one of Jupiter’s 63 moons.https://t.co/VgCsFO3NlQ@NASAExpeditions @NASAJPL pic.twitter.com/LVmImSXaIO

— antarctica.gov.au (@AusAntarctic) November 19, 2019