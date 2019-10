NASA planea enviar un robot para buscar agua en la Luna

La NASA reveló este viernes que planea enviar un robot, del tamaño de un carrito de golf, para buscar agua en la Luna para el año 2022.

El robot VIPER conducirá durante kilómetros en la polvorienta superficie lunar para ver más de cerca lo que el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, ha descrito como bolsas subterráneas de “cientos de millones de toneladas de hielo” que podrían ayudar a convertir la Luna en un punto de partida a Marte.

NASA announced it will send a rover to the lunar south pole in advance of the Artemis III mission. VIPER will search for and sample water ice at the same pole where #Artemis astronauts will land. MORE >> https://t.co/N7Kwrm4n8m pic.twitter.com/xR5VF0GZ6W

— NASA_SLS (@NASA_SLS) October 25, 2019