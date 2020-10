Mueren cinco trabajadores dentro de un pozo en Chiapas

En Chiapas, cinco obreros murieron cuando limpiaban un pozo en la comunidad Valle Dorado, a unos cinco kilómetros de la cabecera municipal de Cintalapa.

Los hechos ocurrieron cuando dos trabajadores laboraban al interior del pozo y en su intento por extraer el agua para seguir cavando, introdujeron una bomba de agua que trabaja con gasolina, pero por la falta de ventilación provocó que se intoxicaran con monóxido de carbono.

En su auxilio llegaron cinco trabajadores que también descendieron cerca de 18 metros dentro del pozo para rescatar a sus compañeros.

Tres de ellos se asfixiaron y también murieron. Los otros dos se desvanecieron, pero lograron sobrevivir.

“Nos pidieron de auxilio que viniéramos a ayudarle, y bueno me meto yo a tratar de salvarlo, pero no se puede y se mete otro chavo, ayúdame porque ya no puedo le digo, pero siento la mano que ya no se puede por el humo, están trabajando con bomba y este yo ya me voy, vente le dije al que estaba vivo, los otros ya estaban muerto, se hundieron”, refirió Fabian, sobreviviente.