Mónica Fernández encabeza primera sesión como presidenta del Senado

Mónica Fernández, presidenta del Senado y Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, calificaron como un importante precedente jurídico la resolución a su favor del TEPJF, que revocó por improcedente la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para anular la elección interna en el grupo parlamentario morenista.

El senador Monreal explicó que este es un precedente jurídico que deja clara la separación de las decisiones partidistas y la autonomía del Poder Legislativo.

Es una definición jurídica trascendente porque fija límites y ratifica la autonomía de los órganos legislativos, a mí me parece no solo una decisión que define el papel del Poder Legislativo frente a órganos partidistas y que yo lo comenté en su momento, no sólo me parecía desmedida, sino que invadía esferas de competencia de un órgano legislativo y yo dije siempre que no era vinculante, así lo determinó la máxima autoridad electoral y por eso el precedente es muy importante”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.