Ricardo Monreal impugnará ante TEPJF la resolución de la Comisión de Morena

La resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que ordenó reponer la votación que no favoreció a Martí Batres para repetir como presidente del Senado será impugnada por Ricardo Monreal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el marco de la plenaria de Morena, ambos senadores fijaron sus posicionamientos en un salón de la antigua sede legislativa, pero no se vieron en ningún momento.

Martí Batres llegó directo a ofrecer su declaración, sin participar en la inauguración de los trabajos.

Dejó claro que, aunque su coordinador estaba obligado a reponer la elección por ilegal, ya no participaría porque en las actuales condiciones no hay garantías para él.

Martí Batres, presidente del Senado, comentó: “Para mí constituye una victoria moral y el punto final de la batalla legal que he dado contra esa arbitrariedad abusiva. Estoy satisfecho y contento, no participaré en un nuevo proceso interno mientras no cambien las condiciones al interior del grupo parlamentario. En todo caso, y de cualquier manera, el coordinador del grupo parlamentario de Morena está obligado a cumplir esta resolución”.

En ese momento, el titular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer, ofrecía su exposición a la bancada de Morena.

Sin embargo, uno a uno se levantaron para acudir a una oficina en donde firmaron un documento para respaldar a Mónica Fernández, que poco después dieron a conocer al acompañar a su coordinador Monreal en un nuevo pronunciamiento.

Ahí, el senador Monreal calificó la resolución partidista como una estrategia política, jurídicamente endeble.

Afirmó que la comisión partidista violó su derecho de audiencia y antes de que ofreciera sus argumentos, la resolvió a favor del senador Batres.

Mostró el documento que, dijo, firmaron 44 de 59 senadores y esta vez no invitaron a las cinco senadoras del Partido Encuentro Social (PES) que votaron en la elección anterior.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, dijo: “La resolución emitida es desmedida, arbitraria, viola mi derecho de audiencia y viola sus propios acuerdos y resoluciones por algún propósito que yo no quiero investigar. Nosotros no vamos a abonar más a la división, ratificamos la designación de la senadora Mónica Fernández Balboa como candidata de nuestro grupo parlamentario a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República. Este es el triunfo moral del grupo, no otro. Ya están bastante grandecitos para ser manipulados o cañoneados”.

Informó que presentará ante el TEPJF un recurso en contra de la resolución para que su palabra no quede en entredicho.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, comentó: “Porque me asiste la razón jurídica, la razón moral, la razón legal, sin intentar generar pleito. Es un derecho que tengo, no puedo dejar en entredicho mi palabra; la legalidad se protege con la reposición del evento, haga de cuenta que fue después, la legalidad se repone con la carta de las 44 firmas que son mayoría y que son solamente de Morena. Aquí está la firma ni siquiera voto anónimo”.

Por su parte, el senador Batres salió sin participar en los trabajos de la plenaria, se tomó foto con un organillero y se retiró del lugar.

Convocó para que el sábado a la 1:00 de la tarde, el pleno del Senado vote para elegir a la nueva presidencia de esta Cámara.

Con información de Claudia Flores.

RAMG