Senadores de Morena en contra de la iniciativa para eliminar Estado laico

Senadores de Morena manifiestan su rechazo a la iniciativa de la senadora Soledad Luévano, que propone eliminar el principio histórico de la separación del Estado e iglesias.

Luego de la posición fijada por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador sobre la iniciativa de reforma en materia religiosa de la senadora de Morena, Soledad Luévano, la legisladora informó, en su cuenta de Twitter que pidió a la Junta de Coordinación Política del Senado que se realice un Parlamento Abierto para escuchar todas las voces en torno a su iniciativa.

El mensaje fue el siguiente: “Vivimos en una democracia donde todos los temas se pueden debatir con respeto y apertura. Solicité a la Junta de Coordinación Política del @senadomexicano que mi iniciativa sobre Asociaciones Religiosas se debata en parlamento abierto”.

Sin embargo, un grupo de senadores de Morena manifestó su rechazo a la iniciativa de la senadora Luévano y en conferencia de prensa advirtieron.

Yo no voy a acompañar nada que atente contra la libertad religiosa y contra el Estado laico, que separa los asuntos terrenales de los celestiales, yo, se le debe respetar a cada persona su derecho a creer o no creer en lo que se le pegue la gana, absoluta y categórica separación de los asuntos eclesiásticos con los asuntos políticos, eso es lo que yo personalmente creo. No debe haber duda lo ha dicho el Presidente”, destacó Germán Martínez, senador de Morena.

Nosotros no vamos a ser más papistas que el Papa, lo digo literal, porque no aparece en el Proyecto Alternativo de Nación, y no aparece en los estatutos de Morena”, enfatizó Primo Dothé, senador de Morena.