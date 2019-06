AMLO: Gobierno de México mantendrá buena relación con iglesias en el marco del Estado laico

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, fue cuestionado en su conferencia de prensa matutina de este jueves sobre las iglesias evangelistas que podrían predicar la cartilla moral y dijo que el Gobierno de México mantendrá buena relación con las iglesias en el marco del Estado laico y de libertad religiosa.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal detalló que el próximo lunes 1 de julio en el Zócalo capitalino hará un llamado a conseguir la paz con la participación de todos los ciudadanos y descartó excluir a los grupos religiosos ya que es un llamado amplió.

Todo el que quiera ayudar para conseguir la paz en el país es bienvenido, es una convocatoria abierta amplia, incluso, tratare este tema el lunes en el Zócalo”, destacó.

Cuestionado sobre el Estado laico y el trato de su gobierno a las asociaciones religiosas, el presidente de México dijo que no existe ninguna violación y comentó que es importante definir lo qué es el Estado laico.

No hay ninguna violación al Estado laico, es importante definir qué es el Estado laico. En esencia es que no exista una religión oficial o predilecta y que se respete la libertad a creer o no creer”, dijo AMLO.

López Obrador en reunión con pastores de la Iglesia Evangélica. (@lopezobrador/ archivo)

AMLO: SOY SEGUIDOR DE JESUCRISTO PORQUE DEFENDÍA A LOS POBRES

El pasado 26 de junio, el presidente de México, dijo ser seguidor de Jesucristo porque éste defendía a los pobres y estaba en contra de la opresión.

El mandatario explicó que “en esa religión tenemos prohibido permitir la corrupción y en esa religión me prohíben los lujos y la fantochería”. Negó que por su religión no cante el Himno Nacional, pues eso no se lo prohíben.

Dijo ser respetuoso de todas las religiones y aseguró que se hinca donde se hinca el pueblo.

Reiteró que su definición es que admira la vida y la obra de Jesús porque se definió a favor de los pobres y por eso lo espiaban y por eso lo crucificaron.

López Obrador dijo que ésa es su religión y aseguró que hasta los no creyentes son de esa religión porque ésta tiene que ver con el humanismo innato en todas las personas.

Añadió que aclara todo esto porque se dicen cosas que no corresponden a la verdad.

