Monreal solicitará reducción de presupuesto para el Senado

El coordinador de los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, solicitará formalmente a la Secretaría de Hacienda una reducción del presupuesto para que de 5 mil 200 millones de pesos, sólo se le asignen 3 mil 600 millones para el ejercicio 2019.

Quedará en 3 mil 600 y tantos, que ese presupuesto fue el que se aplicó, creo hace diez años o nueve años, ya vamos a deschatarrizar al Senado, no sólo de chatarra vehicular, sino de vicios, de vicios, de vicios, de muchas cosas. Trabajar hacia adelante con un Senado menos obeso, el Senado se hizo obeso, obeso, obeso, obeso, obeso”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.

El coordinador de Morena busca que el resto de las fracciones parlamentarias en el Senado acepten la reducción en un 50% del dinero que se asigna a las bancadas y que además transparenten cada gasto que hagan, a diferencia de la legislatura que concluye a la que se asignaron más de mil millones de pesos en este rubro.

Estoy hablando con todos, en buenos términos, haciéndoles ver la necesidad de la disminución en el programa de austeridad. Si no hay acuerdo, ahí sí aplicaremos nuestra mayoría legítima, es otra cosa que vamos a hacer, transparentar las subvenciones, lo que recibamos, o sea, y donde se gaste. No tenemos ningún problema, no debería haber ningún problema, porque cada grupo parlamentario aclare sus subvenciones, lo que sea, pero se van a reducir 50 por ciento”, señaló Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.