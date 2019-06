Monreal critica fallo de la SCJN que restringe facultades a FGR

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de los senadores de Morena, criticó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la facultad de la Fiscalía General de la República (FGR) de que acceda a información financiera y bancaria sin orden judicial.

Te recomendamos: Corte ordena fijar salario del presidente con objetividad

En entrevista, explicó que aunque no pueden controvertir la decisión de la Corte, revisarán las leyes en la materia para fortalecer la autonomía de la Fiscalía y sus facultades en materia de investigación.

No es tan sencillo que la Corte asuma posiciones de desplazamiento del Ministerio Público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ni ningún juez pueden sustituir la función del Ministerio Público, si no estaríamos dejando como letra muerta el 14 y el 21 Constitucional. El Poder Legislativo no se va mantener callado frente a este tipo de circunstancias, máxime ahora que la Fiscalía tiene autonomía. La Corte ha emitido una resolución polémica, una resolución que respetamos como Poder Legislativo, pero revisaremos. No podemos contravenir la resolución, la respetamos, pero por la vía legislativa vamos a subrayar el carácter de la Fiscalía de ser investigadora y persecutora de delitos y que no puede ninguna juez ni la Corte sustituir la función”, refirió Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de los senadores de Morena.