Rescatan a 200 migrantes abandonados en un tráiler en Veracruz

En Veracruz, al menos 200 migrantes fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, luego de ser abandonados por traficantes de personas, dentro de la caja de un tráiler en Ozuluama, municipio ubicado en la zona norte del estado.

Te recomendamos: INM ha rescatado 9 mil migrantes indocumentados en Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, la mayoría de migrantes estaba en estado de deshidratación y 20 fueron trasladados a hospitales de la zona, porque se encontraban inconscientes.

Algunos migrantes escaparon cuando abrieron las puertas de la caja del tráiler.

Autoridades y vecinos de la población auxiliaron a los migrantes, en su mayoría hondureños, entre ellos se encontraban varios menores de edad.

Les dieron agua y los refrescaron, luego de haber pasado varias horas dentro de la caja del tráiler sin agua y a punto de asfixiarse.

Más tarde, llegaron ambulancias de la Cruz Roja para atender los indocumentados.

El tráiler fue abandonado en las orillas de la Carretera Federal 180, en el norte del estado de Veracruz, cerca del estado de Tamaulipas.

De día, Tijuana es uno de los lugares turísticos más visitados en Baja California. Por las noches es un punto de encuentro entre quienes quieren brincar a Estados Unidos y los que cobran por ayudarlos. Al menos así era hasta hace un par semanas.

Un hombre que ronda en los 40 años. No da su nombre ni detalles de su historia, pero accedió a hablar para Despierta con Loret.

Lleva cerca de siete meses cruzando a migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

En la plaza cierra el trato. Ahí les explica hasta donde tendrán que caminar para llegar a “su pedazo” de valla.

Dice que desde que México firmó el acuerdo con Estados Unidos el flujo de personas ha bajado de manera considerable.

Él no se anima a llevar migrantes hasta Los Ángeles, California. Por ahora, sólo cobra por ayudarlos a brincar la valla para que ahí mismo se entreguen a la Patrulla Fronteriza y soliciten asilo.

Si son hombres, ellos brincan solos. Yo nomás pongo la escalera y les abro los alambres hacia un lado para que no se corten, pero cuando son mujeres me subo especialmente yo para que no se lastimen o se corten”, agrega el pollero.