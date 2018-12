Migrantes varados en Tijuana piden limosna en la calle

Varados en Tijuana y ya desesperados, muchos integrantes de las caravanas migrantes piden limosna en las calles.

Para leche, para comida porque la comida que nos dan adentro, el pan blanco no le gusta a mi hijo, unos sí nos dan (limosna), otros nos dicen cosas feas, pero tenemos que aguantar”, dijo una migrante originaria de Honduras.

A pesar de la lluvia y el frío, mujeres migrantes cargan a bebés en las esquinas de Tijuana, cerca del albergue de El Barretal, para pedir dinero. Los hombres también piden limosna.

Todavía no he podido arreglar mis papeles para trabajar aquí porque como se necesita dinero y eso es lo que no tengo, dinero, necesitamos unos 700 pesos”, José Alexander, migrante salvadoreño.