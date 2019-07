Castañeda: Nuevas reglas de asilo de EU, son medida unilateral

El analista y excanciller mexicano Jorge Castañeda consideró este martes que la nueva política de asilo para migrantes impuesta por el gobierno de Estados Unidos es una medida unilateral de la administración de Donald Trump.

Te recomendamos: Migrantes, en alerta por redadas en Estados Unidos

Durante una entrevista para Despierta con Loret, Castañeda explicó que el 22 de julio se cumple el plazo de 45 días acordado entre Estados Unidos y México para frenar al problema migratorio. Consideró que no es conveniente que el canciller Marcelo Ebrard viaje actualmente a Estados Unidos pues las nuevas reglas de asilo son una medida unilateral de Estados Unidos que violan el acuerdo.

Castañeda insistió en que la postura de Estados Unidos de exigir que los migrantes soliciten asilo en un tercer país convierte a México en este país.

México es hoy, en los hechos, un país tercero seguro, punto”, exclamó.

Castañeda agregó que las nuevas reglas de asilo de Trump tienen aún algunas lagunas. Explicó que anteriormente si un migrante centroamericano entraba de manera ilegal a Estados Unidos tenía una primera entrevista y si podía demostrar que corría un peligro creíble en su país de origen se le daba un plazo de varios meses para darle una cita y analizar si se le podría dar asilo, pero mientras tenía que esperar en México.

Era uno de los 20 mil no mexicanos que han sido devueltos a México, por Estados Unidos, en el programa ‘Permanecer en México’”, detalló el excanciller.

Jorge Castañeda en entrevista para Despierta con Loret (Noticieros Televisa)

Agregó que a partir de las nuevas reglas, anunciadas este lunes por el gobierno de Donald Trump, ese centroamericano ya no tiene derecho a solicitar ese asilo, sino que será devuelto de manera inmediata sin tener acceso a esa entrevista, a menos de que pueda demostrar que solicitó asilo en un tercer país y esta solicitud le fue negada.

No obstante, señaló Castañeda, no está claro si este migrante sería devuelto a su país de origen o a México, pues según el canciller Marcelo Ebrard este migrante sería regresado a su país, pero según Estados Unidos, sería devuelto a México.

Eso es una decisión mexicana, México puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que quiera, lo que importa es qué va a hacer México hoy en la tarde cuando ya no dejen entrar al guatemalteco. No es que entra, solicita, le dan su cita y le dicen ‘váyase a esperar a México’, no, ya no tiene usted derecho a solicitar nada”, sentenció Castañeda.

Advirtió que en estos momentos México no cuenta con la capacidad para procesar todo este proceso, además de que no es tan fácil solicitar asilo.

La nueva política de asilo no es retroactiva, según Castañeda

Según Castañeda, estas nuevas de asilo impuestas por Estados Unidos no serían retroactivas y no valdría para los que ya están en la Unión Americana, pero “eso en el mundo y en el país de Donald Trump, quién sabe, puede ser retroactiva o no, legalmente en teoría no puede, pero pueden decidir hoy o mañana”.

El excanciller cuestionó qué va a hacer el gobierno de México, si va a recibir a los migrantes o le va a decir a Estados Unidos que los devuelva directamente a sus países, sin pasar por territorio mexicano. Sin embargo, agregó, esta respuesta de México es poco probable.

Agregó que ayer, la Corte Constitucional de Guatemala dictaminó que era inconstitucional el posible acuerdo de tercer país seguro entre Guatemala y Estados Unidos, por lo que el presidente guatemalteco Jimmy Morales canceló una visita a Washington.

Ante esto, añadió Castañeda, Trump se enojó muchísimo y decidió imponer de manera unilateral las nuevas reglas de asilo.

Castañeda no descartó que a partir de este martes la nueva regla de asilo de Trump sea rechazadas en cortes de Estados Unidos.

Añadió que, según funcionarios mexicanos, en la última semana ha habido un nuevo repunte de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.

Respecto a los migrantes cubanos y haitianos, Castañeda señaló que sucederá lo mismo, a menos que el primer país al que lleguen sea Estados Unidos, pero esto solo puede suceder a través de avión o del mar. Acotó que estos migrantes inmediatamente serían devueltos por Estados Unidos.

Finalmente, Castañeda pronosticó que todos estos cambios y ajustes en las medidas migratorias impuestas por Donald Trump continuarán hasta el día de las elecciones en Estados Unidos.

Agregó que será muy difícil que ante este tipo de medidas, México no quede inserto en un pleito entre los demócratas y Trump.

Con información de Despierta con Loret, Noticieros Televisa

AAE