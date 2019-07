Migrantes, en alerta por redadas en Estados Unidos

Este domingo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos comenzó con las redadas en al menos 10 ciudades para detener y deportar a cerca de 2 mil personas que ya habían recibido su orden final de expulsión.

Hasta ahora nadie maneja cifras de personas detenidas, lo pocos operativos que se tienen registrados fueron discretos, pero los migrantes se mantienen en alerta.

“Las redadas del ICE tuvieron mucho éxito, la gente se metió a nuestro país ilegalmente, ilegalmente, muchos eran delincuentes, a muchos ya se les había dictado sentencia por haber cometido crímenes, a muchos se les echó fuera este domingo, pero ustedes no se dieron cuenta”, expuso Donald Trump.

Para otros, las redadas masivas que se realizarían este fin de semana quedaron en operativos con arrestos aislados.

“La táctica de ellos es ir y tocar cada timbre de los edificios y entrar a los edificios y tocar las puertas muy fuerte, nadie abrió la puerta. El esposo llorando, la esposa llorando, los niños cuando oyeron inmigración, inmigración estuvo tocándoles la puerta así por 20 minutos y las familias se encerraron en cuartos”, dijo Claudia Galicia, activista de Sunset Park Latino Democrats, Nueva York.

Los principales operativos se registraron en Nueva York, Chicago, Houston, Dallas y los estados de Washington y Florida. En Nueva Orleans se cancelaron por la tormenta Barry.

En Baltimore, Washington DC, Virginia, Denver y Atlanta no se reportaron redadas.

Restaurantes, iglesias y sitios frecuentados por indocumentados resintieron la poca afluencia de los migrantes.

“Hoy este restaurante está llenísimo regularmente, pero no hay nada. O sea, mucha gente viene aquí y viene pues con temor”, dijo Sergio Bautista, restaurantero de Chicago.

“Sí claro porque migración tiene lo que es mi dirección y yo de ahí no me puedo mover es casa propia. Y aunque me moviera con el caso que yo tengo de ellos, yo tengo que reportarles donde vivo”, apuntó José, un mexicano en Chicago.

Las redadas, señalaron autoridades, continuarán esta semana.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tiene en la mira a 2 mil personas, pero su prioridad son aquellas con antecedentes criminales, los que tienen orden de deportación o aquellos que ingresaron recientemente.

“La realidad es que migración opera muy estratégicamente, verdad. Tratan de pasar muy desapercibidos”, dijo el reverendo José Landaverde, en Chicago.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 20 mexicanos fueron detenidos el viernes en San Diego y que hay mil 807 más que están por ser deportados, aunque no fueron capturados durante redadas.

