Marcelo Ebrard: Tenemos 45 días para disminuir el flujo migratorio

El canciller Marcelo Ebrard habló en entrevista para En Punto sobre los acuerdos alcanzados con el gobierno de Estados Unidos tras las amenazas de aranceles de Donald Trump.

Recordó que hay 45 días para disminuir el flujo migratorio.

Este lunes era la fecha que eligió el presidente Trump para empezar a aplicar un arancel del 5% a todos los productos que entraran a su país desde México.

Afortunadamente eso no ocurrió, gracias al acuerdo que alcanzaron ambos países el viernes pasado en Washington.

Sin embargo, las declaraciones del presidente Donald Trump en los últimos dos días han generado incertidumbre sobre los compromisos que habría adquirido el gobierno mexicano en esas negociaciones.

“No podemos decir que ganamos todos los puntos que México planteó, sí logramos lo más importante: que el lunes no va a haber tarifas, no vamos a tener ni pérdida de empleos ni vamos a perder la posibilidad de ratificar el Tratado de Libre Comercio. No hay tarifas, señor presidente y salimos con la dignidad intacta”, dijo el canciller Ebrard.

Con este ánimo, el gobierno celebró los acuerdos alcanzados por la delegación mexicana.

“Como jefe y representante del Estado mexicano no puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país y menos que se establezca una asimetría injusta, indigna para nuestro gobierno y humillante para nuestra nación. Afortunadamente, ayer se impuso la política sobre la confrontación. Y debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada. Al presidente Donald Trump, por eso no le levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca”, apuntó el presidente López Obrador.

Ante los medios de su país, Donald Trump también presentó inicialmente este acuerdo como una gran victoria.

“Hablé con el presidente de México, me llevo muy bien con él y llegamos a este acuerdo. Esto es algo que llevamos 20 años tratando de hacer con México, pero ellos no habían podido hacerlo. Pero en cuanto puse los aranceles en la mesa nos tomó dos días”, dijo Trump.

Pero fue el propio Trump quien desde el fin de semana en Twitter advirtió que entre México y Estados Unidos “se acordaron algunas cosas que no se mencionaron en el comunicado, una en particular. Se anunciará en el momento adecuado”.

Y este lunes fue más lejos:

“Ya firmamos y documentamos otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México, uno que Estados Unidos ha pedido desde hace muchos años”.

“Yo quiero darle a México las gracias y tenemos otra cosa que se va a anunciar en su debido momento, pero tienen que obtener aprobación de su cuerpo legislativo”, agrego Trump.

Ebrard respondió que fuera de los acuerdos dados a conocer el viernes no existen otros de ninguna índole.

Y detalló los términos en los que México se comprometió a reducir el flujo de migrantes.

“La única manera que no hubiese tarifas hoy era que México aceptara y firmara el fin de semana un acuerdo para ser el primer país de asilo o, dicho de otro modo, ser el tercer país seguro. ¿La medida mexicana qué fue? Informarles algo que ya ha sido informado a la opinión pública en México, que es que la Guardia Nacional mexicana va a cubrir todo el territorio nacional y también la frontera sur. ¿Qué es lo que se va a hacer? Hacer el despliegue más rápido, eso sí, pero nada más. México no puede permitir que haya un flujo de millón y medio de personas sin saber cómo se llaman siquiera por su territorio. ¿Cuándo o en qué fecha se va a hacer la evaluación? Dentro de 45 días”, apuntó Marcelo Ebrard.

También explicó a lo que, según él, se refería Trump con el tema de la ratificación legislativa en México.

“Si acaso estas medidas no funcionan y tuviéramos que participar en un modelo regional como el que acabo de explicar tendríamos que presentárselo al Congreso. Decirles al Senado de la República: Oigan las medidas que tomamos no funcionaron y lo que nos están proponiendo los americanos es esto y ésta es la discusión. No es una decisión del Ejecutivo, tendría yo que verlo con el Senado de la República. Entonces a eso se refiere”, apuntó Ebrard.

El presidente López Obrador insistió en que lo logrado con Estados Unidos fue un triunfo.

“Porque evitamos una crisis económica, financiera. No era una cosa menor. La política son principios, pero también eficacia, resultados”, señaló el presidente López Obrador.

Con información de En Punto.

LLH