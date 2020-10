México hace lo que puede para reactivar economía: Arturo Herrera

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que este miércoles participó en la reunión vía internet del G-20 donde estuvieron los ministros de Hacienda y gobernadores de los bancos centrales de las 20 economías más importantes del mundo.

Te recomendamos: Desaparición de fideicomisos no afecta a beneficiarios, asegura secretario de Hacienda

En un videomensaje difundido por su red social, el secretario de Hacienda dijo que explicó a la comunidad financiera que el Gobierno de México no puede actuar como los países avanzados que tienen muchos recursos y ponen todo lo que se necesite para reactivar sus economías.

“Lo que yo les decía es que los países de ingresos medios como nosotros, como Bulgaria, como Colombia, Como Perú, no nos podemos dar ese lujo, no tenemos esos márgenes de maniobra, ni sociales, ni fiscales, ni económicos, nosotros no hacemos como ellos todo lo que se necesite, sino todo lo que podemos”, indicó Arturo Herrera, secretario de Hacienda.