México está ‘tablas’ en devaluación del peso frente al dólar, destaca AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que en los últimos dos años no ha habido devaluación en nuestro país y destacó que el lunes la moneda nacional se apreció frente al dólar.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente mostró unas gráficas del comportamiento del peso en los últimos años.

“Tablas, es decir, no ha habido devaluación, hasta ayer, porque ayer se apreció el peso”, dijo.

Descartó hacer un comparativo con las monedas de otros países y lo consideró de mal gusto.

“Se están manejando con mucha responsabilidad las finanzas públicas”, dijo el presidente.

‘No se ha caído la recaudación de manera estrepitosa’, dice

López Obrador se refirió a la evasión de impuestos por parte de algunas empresas y aseguró que se dialoga en éstas y se han logrado acuerdos con algunas de ellas, que ya pagaron sus adeudos.

“Por eso hemos resistido la crisis económica que precipitó la pandemia. No se nos ha caído la recaudación de manera estrepitosa, sí ha habido una disminución, pero en términos cuantitativos, nominales, hemos recaudado más que en el año pasado, en términos reales sí ha habido una disminución”.

Reiteró que no se ha padecido en la recaudación de impuestos porque ya no hay condonación como antes y las empresas están poniéndose al corriente, y no ha habido necesidad de presentar querellas, pues se les convence de que tienen esos adeudos.

Dijo que los contribuyentes están colaborando, aunque quedan algunos pendientes, que son los que se acostumbraron a las facturas falsas.

