Vacunas contra COVID-19 y represión policiaca en Cancún, temas de la mañanera de AMLO

La participación de México en varios proyectos de vacuna contra COVID-19 y los primeros ensayos en nuestro país fue uno de los temas de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 10 de noviembre de 2020. Otro tema relevante fue la solicitud del presidente de que se investigue la represión policiaca durante una manifestación feminista en Cancún, Quintana Roo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó este martes sobre los avances de la participación de México en cinco proyectos de vacuna contra el COVID-19.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller señaló que México participa en los proyectos de CanSinoBIO; Pfizer/ BioNTech; AstraZeneca/Universidad de Oxford; Moderna/National Institutes of Health, y la farmacéutica rusa.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que se debe hacer una investigación sobre la represión policiaca durante una marcha feminista en Cancún para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.

“No se debe utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. No a la represión, es lo que podemos decir, y que en efecto se haga la investigación”, dijo