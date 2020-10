AMLO reducirá los impuestos y aumentará el salario mínimo en el sur de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en el sur de México se va a aplicar un proyecto similar al Programa de Zona Libre de la Frontera que permitió en el norte del país bajar impuestos y subir el salario mínimo.

“Este programa es único y me lo están pidiendo también en la frontera sur y tengo el compromiso de que se aplique, sobre todo en Chiapas, y me lo están pidiendo en Chetumal, en Quintana Roo, de que haya una zona franca que les ayude y tengo ese compromiso, lo estamos evaluando el programa y se va a ir ampliando”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El presidente López Obrador indicó que el sureste de México se ha tenido abandonado por años, por lo que es un compromiso de su gobierno apoyar a esta región del país.

“Nosotros estamos buscando que se atienda a todos y que se ayude al sureste que ha estado siempre en el abandono y que ha aportado mucho, nada más, debe tomarse en consideración que durante décadas del sureste salió el petróleo, que permitió tener presupuesto público durante 30 años el 40% del presupuesto nacional se integraba con los ingresos del petróleo”, destacó el presidente López Obrador.

“Entonces ahora ya no, pero el sureste aportó mucho al desarrollo nacional y no fue compensado, se le abandonó, decía yo que cuando viene la política neoliberal privatizadora ni siquiera les importó privatizar el ferrocarril del sureste o el ferrocarril del Istmo. No les interesaba ni para robar voltear a ver el sureste, lo dejaron completamente en el abandono cosa que ahora pues nos ha permitido llevar a cabo estas obras, imagínense si hubiesen privatizado el ferrocarril del sureste como privatizaron todos los ferrocarriles del centro hacia el norte, pues no pudiese estar construyendo el Tren Maya”, añadió.