Metro de CDMX lanza reto #ViajaProtegidoChallenge por COVID-19

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) lanzó la convocatoria a los metronautas a participar en el concurso: #ViajaProtegidoChallenge, el reto consiste en ser la usuaria o usuario mejor protegido al viajar en el Metro de la Ciudad de México, al portar cubreboca y careta con diseños creativos, originales y con estilo.

El concurso #ViajoProtegidoChallenge otorgará premios para los tres primeros lugares y uno a la categoría especial “Animales de compañía”.

Quienes deseen ser parte de este reto deberán grabar un video de 30 a 45 segundos como máximo, donde se muestre y cuenten sobre el diseño de su cubreboca y careta para protegerse al viajar en el Metro.

Los interesados deberán enviar el video para registro de participante y posterior publicación en la página de Facebook @MetroCDMX, en donde se podrá invitar a la comunidad internauta a darle like.

La invitación a que den like al video concursante en el Facebook del Metro también podrá hacerse desde otras redes sociales personales como Twitter, Instagram, Tiktok y YouTube, mediante el uso del hashtag #ViajaProtegidoChallenge, sin olvidar etiquetar las cuentas institucionales del Metro.

La convocatoria aplica a partir de este 28 julio y se tomarán en cuenta los videos publicados hasta la última hora del 20 de agosto; los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales del STC el 24 de agosto del año en curso.

Los ganadores serán seleccionados con el voto en redes sociales, a través del número de likes en la plataforma Facebook. Los tres primeros lugares y el ganador de la categoría especial “Animales de compañía”, se darán a conocer a través de las redes sociales del Metro CDMX y serán galardonados.

Los premios incluyen desde un pase de acceso gratuito durante un año, seis y tres meses, para transportarse en el Metro CDMX; así como una Pantalla de 65” UHD 4K Smart TV; una tableta inteligente y un teléfono celular. Éstos últimos son donados de manera altruista por la empresa Pedigree.

A través de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se otorgarán pases anuales para Six Flags México; tours de un día (Teotihuacán + Basílica, Cuernavaca + Taxco, Puebla + Cholula) y City Tours en la CDMX en Capital Bus.

Además, se obsequiarán colecciones especial de productos Chángolos; despensas; encordaduras para guitarra eléctrica y playeras Jimmy Wess y La Valenciana; así como tenis conmemorativos del 50 Aniversario del Metro; colecciones discográficas de Sony Music; discos autografiados, gorras y playeras de Alfonso André, Flor Amargo y La Tremenda Corte, de acuerdo con el primero, segundo y tercer lugar.

Para el ganador de la categoría “Animal de Compañía” se obsequiará un año de alimentación completa y balanceada para un can.

Las bases completas del concurso y los detalles sobre los premios a otorgar pueden consultarse en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/viajaprotegido.

Entre los requisitos que destacan, se hace énfasis en que el video concursante debe ser grabado de forma horizontal y debe mostrar el uso correcto y obligatorio de cubrebocas, careta o material de protección cubriendo adecuadamente la boca, nariz y barbilla.

Actualmente el 100% de los usuarios ingresan con cubrebocas al Metro CDMX y a través de esta iniciativa, se tiene el objetivo de promover e incentivar el uso correcto y obligatorio de cubrebocas y caretas entre los usuarios del Metro, a fin de prevenir contagios y apelando a la corresponsabilidad del autocuidado.

Cabe recordar que el cubrebocas debe mantenerse puesto durante toda su estancia al interior de las instalaciones, cubriendo completamente desde la nariz hasta la barbilla. Asimismo, se exhorta a los usuarios a usar careta, ya que ésta brinda un nivel de protección mayor para prevenir contagios.

El llamado es a la corresponsabilidad ciudadana. El Metro es un sistema neurálgico para la movilidad de la ciudad, por lo que se refrenda el exhorto del Gobierno de la CDMX a permanecer en casa si no hay necesidad de salir, y en caso contrario, acatar todas las medidas de protección posible, el objetivo es salvar vidas, el reto es no contagiar y no contagiarse.

Con información del Sistema de Transporte Colectivo Metro

