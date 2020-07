El 100% de los usuarios ingresan al Metro de la CDMX con cubrebocas

En el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el 100 por ciento de los usuarios ingresan al Metro de la Ciudad de México con cubrebocas, medida de protección obligatoria como parte de las medidas de prevención en el contexto de la contingencia por el COVID-19.

A través de un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo detalló que un conteo sistemático realizado del 15 de junio al 22 de julio del año en curso, en estaciones y vagones de las 12 Líneas del Metro de la Ciudad de México, seleccionadas de forma aleatoria en horas ‘punta’ o de máxima afluencia, por las mañanas y tardes, de las 06:00 a las 09:00 y de las 18:00 a las 21:00 horas, respectivamente, se identificaron tres situaciones fundamentales:

Se mantiene la tendencia de personas usuarias con cubrebocas al interior del Metro por encima del 90%.

Al interior de los vagones, la mayoría de los usuarios portan correctamente el cubrebocas, la tendencia fluctúa entre el 80 y 92%.

Se identificó que entre junio y julio, de los siete días de la semana, los lunes las personas usuarias relajaron su nivel de protección, donde el uso correcto del cubrebocas disminuye hasta 83%.

También se registró que en el período matutino, los usuarios de las Líneas A, 8, 5 y B, en ese orden, son quienes menos usan el cubrebocas y quienes lo usan mal viajan en las Líneas 8, B, 7 y 9.

Por la tarde, en el lapso de mayor afluencia, la tendencia en las Líneas que registran menor uso de cubrebocas, se mantiene al igual que en el horario matutino: 8, 5, B y A; mientras que los usuarios que lo usan incorrectamente se trasladan en las Líneas B, 7, 8 y 5.

Por el contrario, los usuarios de las Líneas 6, 2, 12, 9 y 3, en ese orden, son quienes mayormente usan el cubrebocas, con un porcentaje que va del 100 al 96 por ciento, durante las horas “punta” matutinas.

En ese mismo horario, los viajeros que registran un uso correcto del cubrebocas, corresponden a las Líneas 5, 2, 1, 12 y 4, con un porcentaje que va del 93 al 91 por ciento.

Por la tarde, son los usuarios de las Líneas 6, 12, 2, 1 y 7, quienes en su mayoría lo portan, en un porcentaje del 100 al 96 por ciento; y quienes lo usan correctamente, viajan por las Líneas 4, 2, 12, 3 y 9, en un porcentaje del 93 al 89 por ciento.

El Metro de la CDMX reconoce la responsabilidad y conciencia de las personas usuarias que han adoptados las medidas emitidas y se mantienen protegidas al viajar por la Red y hace un exhorto a los usuarios de este sistema de movilidad neurálgico para la ciudad, a no bajar la guardia.

El STC apela a la corresponsabilidad del autocuidado a través del uso correcto y permanente durante su viaje en la Red, cubriendo completamente nariz, boca y barbilla. Asimismo, se hace un llamado a usar careta, ya que ésta brinda un nivel de protección mayor en la prevención de contagios.

El Metro de la Ciudad de México mantiene la premisa del Gobierno a permanecer en casa si no hay necesidad de salir, y en caso contrario, acatar todas las medidas de protección posible. El objetivo es salvar vidas, el reto es no contagiar y no contagiarse.

Con información del Metro CDMX

LSH