Monreal quiere el poder absoluto del Senado: Martí Batres

Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, afirmó en entrevista para Despierta con Loret, que Ricardo Monreal quiere el poder absoluto en la Cámara y lo ha impuesto.

Quiere el poder absoluto del Senado, es un retroceso, cuando ningún grupo parlamentario tiene mayoría, se generan equilibrios, pero cuando un grupo parlamentario tiene la mayoría absoluta entonces los equilibrios deben darse dentro de ese grupo parlamentario. Lo que hace Monreal es imponer el poder absoluto dentro del Senado para borrar los equilibrios, para que no hay balances, este es un retroceso como de 30 años”, destacó.

La senadora de Tabasco, Mónica Fernández Balboa, fue electa este lunes como candidata de unidad de la bancada de Morena para encabezar la Mesa Directiva del periodo de septiembre 2019 a agosto 2020, en sustitución de Martí Batres Guadarrama.

Los senadores de Morena Martí Batres y Ricardo Monreal se enfrentaron por la presidencia de la Cámara, una votación interna desató el pleito, pues afirma que el senador recurrió a amenazas y regaños por apoyarlo.

A mí, senadoras, senadores me han comentado como fueron citados por el senador Monreal hubo senadoras a las que agarró gritos, regañándolas porque me estaban apoyando. Una cosa muy violenta. Recurrió a todo tipo de amenazas, presiones, ofrecimientos, etcétera, para que no me apoyaran”.

Batres insistió que la elección de este lunes no fue limpia ni legal y que la impugnarán, pues hasta el momento él ya no podrá ser reelegido en el cargo.

Si hay bases para impugnar, metieron cachirules. Me hicieron trampa, negaron una votación a la mala no por la vía legal. No perdí la elección, gané la elección, quitan los votos del PES (Partido Encuentro Social) y gané la elección. Por los votos de Morena, de los legisladores y legisladoras del grupo parlamentario gané la elección interna en Morena, no perdí esa elección y recurrieron de último momento a un trunco, a una trampa para cambiar el resultado electoral, desgraciadamente la ensuciaron”.

Al ser cuestionado sobre si éste es el momento para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intervenga en el conflicto, Batres reiteró que son poderes diferentes y las cuestiones internas que corresponden a cada poder deben dirimirse a cada uno de los poderes.

Él ha dicho que son asunto del Senado y que no le corresponden, dijo “de eso no voy a opinar no me corresponde”.

El senador Martí Batres dijo que valora mucho, cómo a pesar de todo, 29 senadoras tuvieron el valor y la fuerza para votar por él.

Cada quien contará su historia en su momento, siempre hay momento para contar las historias, ya habrá oportunidad de hablar porque hay aferramiento al poder absoluto en el Senado de la República. Es impresionante la intolerancia que tienen a la diversidad. Habíamos construido a lo largo de este año un balance muy sano, no hay pensamiento único, no todos piensan como el senador Monreal y tenemos formas diferentes de ver la vida política”, concluyó.

Con información de Despierta con Loret

KAH