Marinos vigilarán las playas de Sonora durante vacaciones

Con la finalidad de salvaguardar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros que visitan las playas de Sonora y los centros turísticos durante este periodo vacacional la Marina Armada de México puso en marcha la “Operación Salvavidas Verano 2018“.

Estamos reforzando con 311 elementos extras que son los que van hacer los recorridos. La estación de búsqueda y rescate tiene las tres unidades con las que contamos listas para cualquier emergencia”, señaló Guillermo Fierro, almirante IV Región Naval.

La Cuarta Región Naval con base en Guaymas implementó ejercicios de rescate y búsqueda vía helicóptero para atender emergencias en la mar.

La vigilancia se realiza en las playas de mayor afluencia turística como San Carlos, Nuevo Guaymas, Bahía de Kino y Puerto Peñasco.

Además, se instalarán puestos de socorro y rescate en playas donde elementos de sanidad naval y salvavidas, brindarán primeros auxilios.

Mi labor es ser rescatista, ya sea donde nos designen de alguna playa de aquí la localidad Sonora acudimos con labores de rescate ya sea de una embarcación o desde un helicóptero”, refirió Ramiro Alameda Solís, marino de Infantería y rescatista.

En total en la “Operación Salvavidas Verano 2018” participan alrededor de 500 elementos con unidades de superficie, aéreas y terrestres.

Despliega la Marina más de cuatro mil elementos para la ‘Operación Salvavidas 2018’

La Secretaría de Marina Armada de México desplegó cuatro mil elementos para la “Operación Salvavidas 2018” con motivo de las vacaciones de verano.

La institución detalló en un comunicado que en el operativo participan cuatro mil 284 elementos, integrado por almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, además de 427 unidades de superficie, aéreas y terrestres. Los efectivos realizarán funciones de salvamento, apoyo médico, vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Indicó que la “Operación Salvavidas 2018” estará vigente del 7 de julio al 19 de agosto, en las siete regiones navales, 13 zonas y 14 sectores, sobre las playas de mayor afluencia turística, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

La Secretaría de Marina recomendó a los turistas no introducirse al mar después de haber ingerido bebidas alcohólicas o alimentos, nadar cerca de las áreas donde se encuentren elementos salvavidas, no descuidar a los niños en las playas, utilizar bloqueador solar, hidratarse, respetar las indicaciones de los salvavidas, no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo, exigir chaleco salvavidas para actividades acuáticas y no tirar basura.

Con información de Érika Palma

KAH