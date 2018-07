Despliega la Marina más de cuatro mil elementos para la ‘Operación Salvavidas 2018’

La Secretaría de Marina Armada de México desplegó cuatro mil elementos para la “Operación Salvavidas 2018” con motivo de las vacaciones de verano.

La institución detalló en un comunicado que en el operativo participan cuatro mil 284 elementos, integrado por almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, además de 427 unidades de superficie, aéreas y terrestres. Los efectivos realizarán funciones de salvamento, apoyo médico, vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Indicó que la “Operación Salvavidas 2018” estará vigente del 7 de julio al 19 de agosto, en las siete regiones navales, 13 zonas y 14 sectores, sobre las playas de mayor afluencia turística, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

La Secretaría de Marina recomendó a los turistas no introducirse al mar después de haber ingerido bebidas alcohólicas o alimentos, nadar cerca de las áreas donde se encuentren elementos salvavidas, no descuidar a los niños en las playas, utilizar bloqueador solar, hidratarse, respetar las indicaciones de los salvavidas, no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo, exigir chaleco salvavidas para actividades acuáticas y no tirar basura.

La institución recordó que se deben atender las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto para conocer las condiciones de marea, representadas en color verde, amarillo y rojo, y que manifiestan condiciones para bañarse, precaución por corrientes marítimas o empeoramiento del tiempo atmosférico y la prohibición para ingresar al mar, respectivamente.

En Veracruz alrededor de 87 elementos de la Marina son los que participan en este operativo, así como 16 unidades de superficie aéreas y terrestres.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que partir de mañana este lunes terminó el ciclo escolar 2017-2018, por lo que más de 25 millones 608 mil estudiantes de educación básica estarán de vacaciones, tanto en las escuelas que adoptaron el calendario de 185 días como las de 195. En un comunicado precisó que entran en receso más de un millón 211 mil docentes, de unos 224 mil planteles escolares del Sistema Educativo Nacional. En tanto, los planteles que tuvieron el calendario de 200 días -educación en escuelas normales- concluirán hasta el 16 de julio próximo, especificó.

