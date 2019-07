Ataque a instituciones autónomas es preocupante: Margarita Zavala

Margarita Zavala, excandidata independiente a la Presidencia de México, manifestó su preocupación por lo que llamó ataques a instituciones autónomas y al Poder Judicial.

Entrevistada en el Senado al asistir a un evento organizado por el coordinador de la bancada panista, se dijo preocupada por “el constante ataque a instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y desde luego a otro poder, como el Poder Judicial”.

De acuerdo con Zavala, “respecto de que un presidente no le guste la toma de decisión, las resoluciones de otro poder, como el Poder Judicial pues me parece pues a veces natural y que diga lo que no le parece, por supuesto. Pero, me preocupa la amenaza, creo que uno de los problemas o de los síntomas de un régimen autoritario pues está precisamente amordazar a los abogados y amordazar al Poder Judicial, entonces si lo veo con preocupación”.

Respecto a la organización México Libre, que, junto a su esposo, el expresidente Felipe Calderón, buscan convertir en partido político, Margarita Zavala señaló que no es un proyecto que vaya en contra de alguien ni para diseñar candidaturas a sus afines.

(Con información de Claudia Flores)

