Manuel García Hernández, el hombre que ha vivido en tres siglos

El lunes pasado llamó la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un saludo a Don Manuel García Hernández, un sobreviviente de la Revolución Mexicana que tiene una peculiaridad: ha vivido en tres siglos, pues nació el 24 de diciembre de 1896, pero, ¿quién es este longevo hombre?

Don Manuel nació el 24 de diciembre de 1896, en Tlapacoyan, Veracruz.

Hace 11 años dejó Veracruz, para vivir en Ciudad Juárez, Chihuahua, con su hija después de enviudar.

Sus hijos aseguran que es un hombre sano, con un poco de problemas para escuchar, pero con buena salud en general.

“Nació el 24 de diciembre de 1896, tiene 124 años. Me siento feliz de tener un papá de esta edad, gracias a Dios todavía está con nosotros. Problemas de salud tien muy pocos, nada más la tos y la gripa, nomás está enfermo de la presión, pero de ahí que tenga otra enfermedad, gracias a Dios hasta ahorita no y su alimentación pues a él siempre le han gustado las tortillas hechas a mano y sus frijoles negros que acostumbra”, informó Tomasa García Medino, hija de Don Manuel.

Don Manuel recuerda que se casó a los 45 años con Rosa Medino, con quien procreó 17 hijos y estuvieron casados por más de 70 años.

Actualmente tiene 30 nietos y 40 bisnietos.

Con 124 años aún recuerda con gran lucidez, episodios de la Revolución Mexicana.

“En Tlapacoyan, ahí fue la mortandad en el cerrito de Guadalupe, puso la avanzada Zapata y puso la avanzada, el otro, como se llama, Carranza y agarraban la gente ahí, mataron a un hermano de nosotros, estaría yo, me acuerdo, yo empecé a chillar para que no se llevaran a mi papá y ya dijo el mandón de Carranza, ya, ya lárgate ya le había dado la carabina. ¿Y por eso su papá se quedó, o sea porque usted chilló su papá se quedó, no se lo llevaron? Ya no se lo llevaron, pero a mi abuelo si se lo llevaron”, platicó Don Manuel.