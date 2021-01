AMLO mantiene meta de vacunación COVID-19 a adultos mayores pese a retraso de Pfizer

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este martes que para finales de marzo se terminará de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años.

El comentario del presidente tuvo lugar pese a que la farmacéutica Pfizer redujo la cantidad de vacunas que entregará, ante el llamado de la ONU de enviar dosis a países pobres.

El presidente llamó a la población a seguir portándose con responsabilidad en estos meses que faltan para que los adultos mayores sean vacunados. Aseguró que la situación va a mejorar, pese a la disminución de dosis de Pfizer, que atenderá el llamado de la ONU de disponer de vacunas para países que tienen menos posibilidades económicas.

“Tenemos que esperar el momento, cuando nos toque, yo me voy a vacunar cuando me corresponda, cuando le corresponda a los adultos mayores, a los de mi generación, yo espero que nos estemos vacunando los de mi edad, pues a principios o a mediados de marzo”.

Al ser preguntado si para mayo ya estaría vacunado, López Obrador dijo que sí y que lo que tiene que hacer en estos dos meses que faltan es seguirse cuidando. Aseguró que la vacuna protege.

En un primer momento, el presidente no descartó vacunarse durante una de sus conferencias mañaneras, pero luego dijo que si no lo hiciera en público, de cualquier forma lo informaría.

“Sí, para dar confianza, cuando me corresponda y cuando tengamos las vacunas, porque este es un plan, ya hay contratos, está firmado, ya hay anticipos, se ha pagado, pero pueden surgir imprevistos”.

“Yo espero que esto se cumpla cabalmente y entonces sí que nos vacunemos, si no lo hago público o no hay una imagen donde yo me estoy vacunando, pues lo informo, ya me vacune ayer, ya se lo digo, para que mis adversarios no vean la cara que voy a poner con el pinchazo”.