Maduro respalda a AMLO y agradece muestras de cariño del pueblo de México

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó su respaldo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y agradeció las muestras de cariño del pueblo de México.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario venezolano también vitoreó a una América Unida, a el expresidente de México y Benemérito de las Américas, Benito Juárez, y al Libertador de América, Simón Bolívar.

“Agradezco las muestras de cariño del fraterno pueblo mexicano. Hemos venido a expresar a @LopezObrador_ nuestro respaldo y la hermandad del pueblo venezolano. ¡Viva la América Unida! ¡Viva Benito Juárez!! ¡Viva Bolívar!”, escribió Maduro.

Agradezco las muestras de cariño del fraterno pueblo mexicano. Hemos venido a expresar a @LopezObrador_ nuestro respaldo y la hermandad del pueblo venezolano. ¡Viva la América Unida! ¡Viva Benito Juárez!! ¡Viva Bolívar! pic.twitter.com/HYVluTG9mv — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 1, 2018

Nicolás Maduro no asistió a la toma de protesta del mandatario mexicano en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sin embargo, estuvo presente en la comida que ofreció el presidente constitucional de la República Mexicana en Palacio Nacional.

Extraordinario encuentro con el Presidente @LopezObrador_ y su esposa, le transmitimos los buenos deseos y el abrazo del pueblo venezolano, en el inicio de la nueva etapa que transitará el pueblo azteca. ¡Viva México! pic.twitter.com/s0JaSj3KaW — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 2, 2018

En otro mensaje, aseguró que con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de México se escribe una página brillante en la historia de los pueblos que luchan por la autodeterminación y la unidad latinoamericana.

En su cuenta de Twitter @NicolasMaduro, el mandatario venezolano colocó una foto en la que se encuentra sentado junto al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, y al de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Hermanos de la patria grande en la toma de protesta de @LopezObrador_, quien hoy escribe una página brillante en la historia de nuestros pueblos que luchan por la autodeterminación y la unidad latinoamericana. pic.twitter.com/vlJEEwsuaw — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 1, 2018

“Hermanos de la patria grande en la toma de protesta de @LopezObrador_, quien hoy escribe una página brillante en la historia de nuestros pueblos que luchan por la autodeterminación y la unidad latinoamericana”, escribió Maduro junto a la foto.

LA VERDAD EN MÉXICO#Video EL PRESIDENTE Manuel López Obrador al PRESIDENTE @NicolasMaduro…

Vuelven los caminos de la Patria Grande…. pic.twitter.com/BAok4pv90Q — Teresa Maniglia (@tmaniglia) December 2, 2018

(Twitter @VillegasPoljak)

LLEGADA DE AMLO, LUZ DE ESPERANZA PARA MÉXICO: EVO MORALES

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, se congratuló por la llegada a la presidencia de México de Andrés Manuel López Obrador, el cual, dijo, es “como una luz de esperanza para su pueblo”.

A través de su cuenta de Twitter @evoespueblo, destacó que el mandatario mexicano es un político comprometido con los más necesitados y representa la ilusión por mejores días para su patria y para la región.

En nombre de todo el pueblo boliviano, quiero agradecer las grandes muestras de cariño del pueblo y autoridades mexicanas. Nos une la historia de resistencia de nuestros pueblos indígenas y ahora esperamos seguir estrechando lazos de integración🇧🇴🇲🇽 pic.twitter.com/6wOoZ070Nc — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 1, 2018

“Saludamos la llegada a la presidencia de #México del Hno. Andrés Manuel @lopezobrador_ , como una luz de esperanza para su pueblo. Es un político comprometido con los más necesitados; #AMLOPresidente representa la ilusión por mejores días para su Patria y la región”.

Saludamos la llegada a la presidencia de #México🇲🇽 del Hno. Andrés Manuel @lopezobrador_ , como una luz de esperanza para su pueblo. Es un político comprometido con los más necesitados; #AMLOPresidente representa la ilusión por mejores días para su Patria y la región. pic.twitter.com/liWWK2FmXA — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 1, 2018

En un video, Evo Morales subrayó que “hoy México cierra un periodo neoliberal que sólo trajo pobreza y dolor, que hizo de la corrupción y el delito algo normal. Hoy, con el hermano Andrés Manuel López Obrador este pueblo hermano inicia una etapa en la que millones de mexicanos renuevan su esperanza en días mejores”.

Muy honrados por las muestras espontáneas de afecto en los actos de posesión del hermano presidente de México🇲🇽 Andrés Manuel @lopezobrador_. La hermandad latinoamericana se fortalece con la inauguración de un gobierno de izquierda que marca el fin del neoliberalismo. pic.twitter.com/TDMtCOuFkc — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 2, 2018

PROPONE GOBERNADOR DE ARIZONA A AMLO FORTALECER LAZOS

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, felicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y manifestó su deseo de seguir fortaleciendo los lazos entre el estado de Arizona y México.

En su cuenta de Twitter @dougducey, el mandatario arizonense publicó: “¡Felicidades, presidente @lopezobrador_! Espero con interés el crecimiento de la relación de Arizona con México”.

Añadió que es un honor estar en la Ciudad de México para presenciar la asunción del Presidente @lopezobrador_. “Esperamos establecer relaciones con la nueva administración y continuar fortaleciendo los lazos entre Arizona y México”, indicó.

Congratulations, President @lopezobrador_! Looking forward to growing Arizona’s relationship with Mexico. pic.twitter.com/uYBXYMi8p0 — Doug Ducey (@dougducey) December 1, 2018

VICEPRESIDENTE DE EU FELICITA A AMLO A NOMBRE DE DONALD TRUMP

Luego de asistir a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Richard Pence aseguró que fue un honor a nombre del presidente Donald Trump, felicitar al nuevo mandatario mexicano.

A través de su cuenta de Twitter, @VP, el segundo al mando de la nación de las barras y estrellas informó que mantuvo un gran diálogo con el presidente López Obrador sobre el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad y prosperidad de ambas naciones.

Honored to congratulate newly inaugurated President @lopezobrador_ and First Lady @beatrizGMuller on behalf of @POTUS and the American people. We had a great discussion about working together to strengthen security & prosperity for both of our nations. pic.twitter.com/Fx0vZxwsfS — Vice President Mike Pence (@VP) December 1, 2018

“Honored to congratulate newly inaugurated President @lopezobrador_ and First Lady @beatrizGMuller on behalf of @POTUS and the American people. We had a great discussion about working together to strengthen security & prosperity for both of our nations”, escribió el vicepresidente Pence.

Con información de Notimex

JLR