AMLO anuncia en el Zócalo los proyectos que impulsará su Gobierno

En un mensaje ante miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció 100 proyectos que contempla su Gobierno, que incluye apoyos a indígenas, campesinos y jóvenes.

Tras recibir el Bastón de Mando por parte de grupos indígenas, López Obrador destacó que el objetivo de su Gobierno es buscar la purificación de la vida pública de México y prometió atención especial a los pueblos indígenas del país, pues reiteró que por el bien de todos, primero los pobres.

López Obrador señaló que se pretende una modernidad forjada desde abajo y para todos.

Vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas, es una ignominia, una vergüenza que los pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo opresión y racismo, con pobreza y marginación a cuestas”, indicó.

López Obrador reafirmó el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública del país.

Anunció el inicio de un plan para los damnificados por los sismos de 2017, quienes tendrán trabajo, vivienda y servicios públicos, además de que personas con discapacidad e infantes pobres tendrán una pensión igual a la de los adultos mayores.

El nuevo presidente de México adelantó que habrá un programa de construcción y reconstrucción de escuelas, centros de salud, edificios públicos y templos que forman parte del patrimonio cultural del país.

Dio a conocer también el inicio del mejoramiento urbano en colonias pobres y marginadas de la frontera norte, además de apoyos para personas con discapacidad en pueblos y colonias marginadas.

También dio a conocer la puesta en marcha de diversos apoyos a pequeños productores y a comunidades, y anunció que en este mes iniciará la construcción de caminos de concreto en comunidades marginadas en Guerrero y Oaxaca, con la participación de personas de dichas zonas.

Con ello, destacó, será posible emplear a las personas de las áreas más pobres del país, además de que los caminos de concreto son más duraderos que “los que hacían los contratistas asociados con autoridades corruptas, que “nada más pintaban las carreteras y al poco tiempo con la lluvia volvían a ser terracería. ¡Eso se acabó!”, sostuvo.

Aseguró que se comprará a precios justos a productores locales, de arroz, frijol y leche, se les comprarán a precios de garantía, lo que produzcan se les comprará en almacenes, en depósitos de Liconsa y Diconsa, además de apoyar a pescadores, con la comercialización de atún y sardina en tiendas de pueblo, por ser proteína de buena calidad.

Además de que el programa de siembra de árboles frutales se traducirá en la creación de 400 mil empleos permanentes para arraigar a la gente en sus comunidades de origen.

Se comprometió a rescatar Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y aseguró que a mitad de su sexenio bajaría el precio de las gasolinas y los combustibles.

Afirmó que el plan es que a mitad de su Gobierno, cuando estén rehabilitadas las seis refinerías del país y se haya creado la de Dos Bocas, en Tabasco, bajará el precio de las gasolinas y los energéticos.

López Obrador aseveró que para ello “ya estoy llamando a los trabajadores de Pemex y CFE, activos y jubilados, para sacar adelante a estas dos grandes industrias”.

Además, anunció apoyos para el campo, en donde se rescatará la propiedad social, el ejido y a las comunidades en el país.

Advirtió que se acabaron “las lacras de la política”, por lo que se abatirán los amiguismos y los nepotismos, además de que habrá completa transparencia hacia la ciudadanía para saber cuánto gana cada servidor público.

Reiteró que, ante el cuestionamiento de sus adversarios, se liberarán muchos recursos para los programas sociales porque se abatirá la corrupción en el país, y además de transparentar la nómina, se acabarán los bonos para los altos funcionarios públicos.

Sostuvo que el apoyo del Gobierno al pueblo se entregará de manera directa, para evitar “moches”, corrupción y manipulación política, por eso se lleva a cabo un censo para verificar a cada beneficiario y entregar una tarjeta para recibir directamente los apoyos, sin intermediario alguno.

Bansefi se convertirá en el Banco del Bienestar y pronto tendrá sucursales en todo el territorio nacional, a fin de que la gente pobre, hasta los pueblos más apartados, puedan cobrar el dinero del pueblo, que es el del presupuesto.

El aumento del presupuesto es para los programas sociales, para ello se eliminarán muchos bonos, porque se acabarán la corrupción y los lujos del gobierno con esa fórmula. No van aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos ni la deuda pública se incrementará, aseguró el mandatario

Con información de Noticieros Televisa y Notimex

JLR