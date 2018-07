Madre del bebé presuntamente robado en hospital asegura que esperaba gemelos

María Guadalupe se enteró que estaba embarazada hasta que tenía cinco meses de gestación. Asegura que, por cuestiones económicas, a las 34 semanas acudió por primera vez a practicarse un ultrasonido a una clínica particular, donde dice que visualizaron gemelos.

Yo me enteré a los cinco meses que estaba embarazada, no sabía que eran gemelos hasta que me practiqué el ultrasonido y me dicen que son gemelos, es el D’Ziur, en la Clínica Soledad Orozco y en el Hospital de Ticomán, me dieron las frecuencias cardiacas de los dos, cuánto medían, me dieron las imágenes y me dijo el doctor que eran gemelos, en todos los ultrasonidos que me hicieron, en todos los resúmenes médicos dice que son gemelos, en el pase dice que es un embarazo gemelar de 36 semanas y que me tienen que practicar cesárea, por lo mismo de que eran dos gemelitos y uno traía el cordón enredado”, aseguró.

A la semana 36, María se practicó más estudios que, afirma, mostraron el mismo diagnóstico: Estaba embarazada de gemelos.

Los estudios que se realizó María Guadalupe le fueron practicados uno en un laboratorio particular, y dos, en instituciones públicas.

Han sido los peores días de mi vida, estoy muerta en vida, sigo sin saber en dónde está mi hijo, yo espero que las autoridades si nos ayuden en verdad y den con el paradero de mi hijo, me lo robaron, no pienso, me lo robaron y lo afirmo”, sostuvo.

Señala que nunca quedó conforme con la explicación que le dieron los médicos del Hospital Ticomán.

Me dicen que ya no hay, que no hay un segundo bebé que nunca existió o que se pudo haber desintegrado adentro de mí, se me hace una respuesta absurda, ya que es un niño que ya estaba a término, si me tardé un poco en denunciar por ignorante, porque yo no sé de leyes, no sabía el procedimiento que tenía que llevar, yo confié en ellos porque a mí me dijeron, a mi familia le dijeron que se iban a encargar del caso, que iban a levantar actas y a meter a sus peritos, yo todos los días asistía al hospital para ir a investigar para saber qué era lo que estaba pasando, jamás hicieron nada, estuvimos en contacto con la secretaria del director del hospital hasta que dijeron ‘demanden, aquí espero su demanda’, yo voy a llegar a las últimas consecuencias con tal de que mi hijo esté conmigo”, reiteró María.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México continúa recabando información del caso. Este martes solicitó el expediente completo a la clínica particular donde de María Guadalupe se practicó el primer ultrasonido.

El secretario de salud de la Ciudad de México, Román Rosales Avilés, informó que ya se entregaron a la Procuraduría de la ciudad dos ultrasonidos, videos de los pasillos y de afuera de la sala de cirugía, en los que presuntamente se aprecia que el personal médico salió con un solo bebé.

También entregaron testimonios de personal médico que atendió a la paciente antes y durante la cesárea.

Con información de Elizabeth Mávil

LHE