Los LeBarón habrían recibido amenazas de huachicoleros antes de la masacre

El ataque a la familia LeBarón, ocurrido hace una semana, pero no dio detalles de quienes son, ni cuántos son ni donde fueron detenidos.

Lo que sí se sabe a una semana de lo ocurrido es que los LeBarón habían sido amenazados en los últimos meses por miembros del crimen organizado que no querían que trajeran gasolina de Chihuahua.

Tres meses antes de la masacre contra nueve integrantes de la familia LeBarón, el activista Julián LeBarón denunció ante medios de comunicación que, que dos personas dedicadas a comercializar combustible en la zona límite entre Chihuahua y Sonora desaparecieron.

“Nosotros denunciamos que dos muchachos que traen combustible del estado de Chihuahua para uso agrícola aquí y que traían mandado, básicamente a esos chavos los desaparecieron junto con su camioneta y su camioneta que traían para el combustible”, comentó Julián LeBarón, miembro de la comunidad mormona en Chihuahua.

Son familia de nuestros trabajadores cuando perdimos dos hombres de San Miguelito no hicieron nada, no vino la policía, no vinieron los soldados”, comentó Kendra Miller.

En Bavispe, Sonora, no hay gasolinerías. El huachicol se vende en pequeños expendios ubicados en San Miguelito, Bavispe, La Galerita y Bacerac, donde el precio es hasta 40 por ciento más alto. Debido a esto, muchos utilizan el camino de terracería que comunica con el municipio de Janos en Chihuahua para abastecerse de combustible en el campo menonita de Las Virginias.

Antes fuimos a Virginias para comprar gasolina, ahora no podemos hacer eso. Virginias es una colonia menonita a dos horas por ese camino. La mafia dijo que no. Nosotros vamos a vender la gasolina, ustedes ya no pueden ir”, señaló Kedra Miller, habitante de las comunidades Las Moras, Bavispe, Sonora.

La desaparición de los proveedores de combustible no fue la única advertencia que lanzó el crimen organizado contra los habitantes de Bavispe.

Un hermano de Christina Langford, una de las tres mujeres asesinadas en el ataque del 4 de noviembre, fue amenazado hace más de un mes en el camino que une Sonora con Chihuahua.

Llegaron y le dijeron que ya no podían traer combustible de Chihuahua para acá les dijeron que ya no podían ir a Chihuahua y dispararon cientos de veces, no dirigieron la agresión hacia ellos, pero esto es muy común, la gente se topa con los sicarios todo el tiempo”, expuso Julián LeBarón, miembro de la comunidad mormona en Chihuahua.

La advertencia que hicieron los delincuentes a los habitantes de La Mora, de no ir a comprar combustibles o artículos a Chihuahua, precedió a la tragedia de hace una semana.

Este camino literalmente es la ruta vital para todo lo que se necesita. Si necesitas ir al doctor, al dentista, al mandado o necesitas salir fuera esta es la ruta para salir”, destacó Julián LeBarón, miembro de la comunidad mormona en Chihuahua.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Julián López.

LLH