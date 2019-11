Los LeBaron salen en caravana hacia Estados Unidos

En caravana dejaron México los familiares de Donna Langford, asesinada junto con sus dos hijos hace una semana en una brecha entre los estados de Sonora y Chihuahua y donde también murieron otros seis integrantes de la familia LeBaron al ser atacados por una célula del crimen organizado.

Antes de salir hacia los Estados Unidos, levantaron con un malacate una bandera estadounidense y luego cantaron el himno nacional de ese país.

Desde el rancho La Mora, en Sonora, los Langford avanzaron por el mismo camino donde fueron asesinados sus familiares desde San Miguel, Sonora, hasta Francisco Villa, Chihuahua y de ahí a los Estados Unidos.

También salieron a Estados Unidos, pero desde la colonia LeBaron, el viudo de Ronitha LeBaron, el señor Howard Miller y sus hijos Tristán, Amarilis y Zacarías, quienes sobrevivieron al ataque.

Su familia los despidió en la carretera.

El resto de la familia de Ronitha Miller, quien fue asesinada junto con cuatro de sus hijos, aseguran que se quedarán en la colonia LeBaron en el municipio de Galeana, porque quieren saber quién los mato.

Yo creo que no van a encontrar a los detenidos porque es probable que ya estén muertos, pero a mí sí me gustaría, mi petición es que todos especialistas del mundo vengan, yo me voy a estar contento que me den el nombre de los 50 envueltos en el asesinato de mi hija, nombre y dirección y donde viven, y de quien son hijos y de quien son nietos y a que escuela fueron esos asesinos para que entendamos la magnitud de lo que nos está pasando en México. Que la investigación llegue a eso, es lo que me interesa, me interesa saber quién asesino a mi hija”, dijo Adrián LeBaron Soto, padre de Ronitha.