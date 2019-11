Los LeBarón y la poligamia

La historia de la colonia LeBarón se cuenta con la llegada de grupos mormones a nuestro país. Los primeros que se asentaron en Chihuahua llegaron durante el porfiriato. Familias como la LeBarón vinieron después, cuando en Estados Unidos el movimiento mormón prohibió la poligamia, práctica que se ejerció desde que José Smith fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como Iglesia mormona.

Por su parte, Jared Jones dice: “Vienen a México para tratar de vivir su religión en ese tiempo. Vienen de estados como Nuevo México, Arizona y Utah.

Integrantes de la colonia LeBarón aseguran que la comunidad ya no es mormona en su totalidad, que con el tiempo se ha convertido en lo que llaman una comunidad mixta, donde, enfatizan, la poligamia se practica cada vez menos…

Sí hay, pero la mayoría de la gente ya no lo vive. La mayoría de las nuevas generaciones ya no lo creen, yo no lo creo, pero hay unos sí lo siguen creyendo, nuestros padres, nuestros abuelos que lo vivían”, añade Cristy LeBarón.

Nos identifican como mormones, pero la realidad es que aquí habemos católicos, mormones, cristianos, ateos y de muchas creencias diferentes”, dice Jared Jones.