Sale de Chihuahua familia de Ronitha Miller tras masacre contra los LeBarón

Este domingo escoltados por la Policía Federal dejaron la comunidad LeBarón, en Galeana, Chihuahua, el esposo y tres hijos de Ronitha María Miller, asesinada junto con cuatro de sus hijos el pasado lunes, en la sierra entre los estados de Chihuahua y Sonora, donde además murieron otros cuatro integrantes de la familia LeBarón.

Te recomendamos: Restablecen telefonía celular e internet en comunidad LeBarón

Luego de los funerales del pasado viernes en el cementerio de la colonia LeBarón, Howard y sus hijos Tristán, Amarilis y Zacarías, viajaron este domingo hacia los Estados Unidos.

En la carretera, le esperaban sus familiares para despedirlos.

En tanto, las autoridades federales y del estado de Chihuahua, mantienen operativos de vigilancia en toda la región, desde colonia LeBarón, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes, Janos y otros pequeños poblados ubicados a lo largo del camino donde fueron asesinados nueve integrantes de la familia LeBarón.

La familia LeBarón desmintió los señalamientos sobre que integrantes de la comunidad mormona están abandonado la comunidad de La Mora en Sonora.

Ahorita muchos creen que en La Mora se están yendo la gente, pero no, ahora se están yendo con sus esposos, sus trabajos, pero ellos vuelven a sus casas, sus siembras, sus soldados, todo va a estar asi, yo lo dije en el funeral de mi hija, LeBarón no es el mejor lugar para nosotros de vivir ni para cuándo y la Mora no es el mejor lugar para vivir para los de la Mora, los Langford, es el único, nosotros no sabemos como vivir en otro lugar”, dijo Adrián Lebaron Soto