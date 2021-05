Línea 12 del Metro CDMX representaba para pobladores una oportunidad de transporte digno, moderno y limpio

La Línea 12 del Metro fue un gran avance y dignificación del transporte para miles de habitantes de Iztapalapa y Tláhuac, algo que con el tiempo ha cambiado y para algunos terminó en tragedia.

La construcción de la Línea 12 significó para muchos pobladores de los barrios y pueblos originarios de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco la llegada finalmente de un transporte, digno, moderno y limpio.

Ignacio es un profesionista de 42 años de edad, después del accidente del lunes decidió que pese a los riesgos que existen en Avenida Tláhuac, caminará o usará bicicleta para salir o llegar a su domicilio de la colonia Nopalera.

“Para mí sí era muy importante tener la certeza de que si me iba a Coyoacán o me iba al Centro o me iba a Indios Verdes a dónde fuera yo podía regresarme tarde, en el último tren, que no iba a pasar nada en cuanto a asaltos, ni loco honestamente tomaría un presero o un camión sobre Avenida Tláhuac en la noche menos, la verdad es que la inseguridad es fuerte por acá”, expresó Ignacio, vecino de Tláhuac.