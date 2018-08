Legisladores de Morena perfilan cambios en el Senado

Ricardo Monreal, senador electo por Morena, aseguró que en la próxima legislatura se cumplirá el compromiso de austeridad del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador y se respetará la autonomía de las instituciones.

En entrevista con los medios, condenó que la PGR retirara los cargos de delincuencia organizada en contra de Javier Duarte.

“Es muy malo que se haya utilizado, se siga utilizando a la Procuraduría como un instrumento de carácter político-persecutorio […] pero eso va a cambiar con el nuevo gobierno […] Lo que es el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre pretendemos ahorrar un promedio de 540, 560 millones de pesos […] Dicen muchos que es ilegal, me vale, no me importa, aunque sea ilegal, aunque este en el presupuesto, lo vamos a regresar al erario el primero de diciembre”, apuntó Ricardo Monreal.

Junto con Yeidckol Polenvsky, lideresa nacional de Morena, inauguró los trabajos del seminario y taller legislativo para los senadores morenistas en la casona de Xicoténcatl.

Al concluir la inauguración, la líder de Morena dijo que se mantendrá cerrada la puerta del Partido a nuevos militantes hasta garantizar que no habrá infiltrados.

“Está suspendido ahorita, no está abierto el que la gente que se quiera afiliar se pueda registrar […] Hasta que tengamos ya analizado, planeado y bien revisados cuales van a ser los filtros para afiliar gente dentro del partido […] De repente que te salgan miles y miles pues no es lógico”, confirmó Polenvsky.

A las 2 y media de la tarde concluyeron los trabajos privados del seminario legislativo.

El senador electo Martí Batres, dijo que fue un buen paso para el cambio en el Senado.

“Aquí se ha planteado una posición muy importante, el reto de romper con el estereotipo tradicional del legislador y en este caso, del senador. […] Toda la cuestión del guarurismo, las fronteras con la gente, las vallas, el desdén a las peticiones ciudadanas, las votaciones que se sabe van a afectar a la gente, pero se toman de todas maneras, entonces con todo eso hay que romper”, señaló Batres Guadarrama.

Las actividades del seminario de Senadores de Morena continuarán durante el jueves y el viernes.

(Con información de Carolina Altolaguirre)

tfo