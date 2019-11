‘Cualquiera que comete tales actos debería ser colgado’: Padre de agresor en Jordania

Luego de que tres turistas mexicanos, dos mujeres y un hombre, fueron apuñalados cuando visitaban las ruinas arqueológicas de Jerash, en el norte aquel país, el atacante, de origen palestino, fue identificado como Mustafa Abouruis, de 22 años; su padre pidió para él la pena máxima.

Mi mensaje es que cualquiera que comete tales actos debería ser colgado, asesinado, eliminado, yo lo estrangularía porque nadie debe hacer eso, somos gente pacífica y no queremos problemas. Tengo tres hijos, no cuatro”, apuntó Mahmoud Abu Touaima, padre del atacante.

Un hombre atacó con un cuchillo a turistas que visitaban el anfiteatro romano en las ruinas de Jerash, uno de los sitios turísticos más importantes de Jordania, ubicado a 40 kilómetros de la capital, Ammán, tras este ataque hubo ocho personas heridas: tres mexicanos, un suizo y cuatro jordanos, entre ellos un guía de turistas.

Es un puñal, trae una navaja, por favor, ayuda aquí a él, por favor, ayuda ya”

Vi a un tipo vestido de negro corriendo hacia un grupo de turistas, luego vi a varias personas tiradas, vi que uno de ellos había sido apuñalado y sangraba mucho del costado”, relató Brent Pelkey, testigo del ataque.

Me resbalé y él me apuñaló, entonces me fui hacia atrás, hacia los policías, él apuñaló al policía, traté de atacarlo por la espalda, lo empujé hacia el piso y luego todos los policías llegaron y lo sometieron”, dijo Ali El Agrabawi, guía de turistas y víctima.