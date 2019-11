Turistas que son doctores auxiliaron a mexicanos atacados en Jordania

Dos turistas mexicanos que son doctores auxiliaron a los otros tres mexicanos que fueron atacados con un cuchillo en la ciudad de Jaresh, en Jordania. Roberto Rodríguez Hernández, embajador de México en Jordania, dijo en entrevista para FOROtv que probablemente gracias a sus acciones, las víctimas salvaron la vida.

Sobre los mexicanos heridos, dijo que una mujer fue trasladada de Jerash a Ammán y fue intervenida quirúrgicamente.

Señaló que el ataque fue perpetrado contra un grupo de ocho personas que estaba de visita en la ciudad histórica.

El embajador afirmó que las autoridades de Jordania y México ofrecieron todo el apoyo a las víctimas.

Dijo que también contactaron a los familiares de las víctimas en México.

Roberto Rodríguez Hernández destacó que el secretario de Turismo de Jordania se reportó para expresar su pesar y el rey Abdullah envió a un representante de la Oficina Real para ofrecer su ayuda.

Una víctima mexicana del apuñalamiento contra ocho personas en el sitio arqueológico jordano de Jerash se encuentra en estado grave y fue operada por el ministro de Salud de Jordania, Saad Fayez Jareb, informó este miércoles el Gobierno de México.

En un mensaje en Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el ministro jordano “es uno de los mejores” doctores de ese país. Ebrard confirmó que una persona, que ya se encuentra detenida, acuchilló a tres turistas mexicanos -dos mujeres y un hombre- durante una visita guiada a este sitio arqueológico ubicado a unos 30 kilómetros de Ammán.

En el ataque también fueron heridos una turista suiza, además de un guía, dos guardias de seguridad y un conductor de autobús.

El individuo que perpetró este ataque está detenido. No hay motivo que explique por qué hizo esto. No sabemos si era un robo, si es un tipo desequilibrado, no lo sabemos. Pero ya está detenido”, expresó Ebrard.