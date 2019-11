Jordania garantiza investigación rigurosa de agresión a mexicanos

El canciller Marcelo Ebrard informó este miércoles que estableció comunicación con su similar de Jordania quien, dijo, le garantizó que se iniciará una investigación rigurosa a fin de castigar a los responsables de la agresión contra tres connacionales en la ciudad de Jerash.

En su cuenta oficial en Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores resumió los temas que trató con su homólogo, quien lamentó los hechos y le comentó que ya se detuvo al presunto agresor.

Indicó que el Rey de Jordania sigue de cerca el acontecimiento en el que un individuo agredió con un cuchillo a tres mexicanos, dejando a uno grave mientras que el otro está siendo intervenido directamente en un hospital local por el ministro de Salud de ese país, Saad Fayez Jareb.

En su mensaje en Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el ministro jordano “es uno de los mejores” doctores de ese país.

Ebrard confirmó que una persona, que ya se encuentra detenida, acuchilló a tres turistas mexicanos -dos mujeres y un hombre- durante una visita guiada a este sitio arqueológico ubicado a unos 30 kilómetros de Ammán.

En el ataque también fueron heridos una turista suiza, además de un guía, dos guardias de seguridad y un conductor de autobús.

El individuo que perpetró este ataque está detenido. No hay motivo que explique por qué hizo esto. No sabemos si era un robo, si es un tipo desequilibrado, no lo sabemos. Pero ya está detenido”, expresó Ebrard.