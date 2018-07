Javier Tello: Comportamiento de Trump frente a Putin fue ‘servil y sumiso’

El internacionalista Javier Tello señaló este viernes en Despierta con Carlos Loret que el comportamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a Vladimir Putin fue “servil y sumiso”.

Comentó que Donald Trump “sigue dejándonos boquiabiertos una y otra vez, de repente, con ciertos comportamientos”. Uno de los ejemplos fue la conferencia de prensa que el pasado 16 de julio dio Trump al lado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Helsinki, Finlandia, en donde el mandatario estadounidense se mostró “muy servil y sumiso”, en el tema de la intervención rusa durante las elecciones de 2016, diciendo, por un lado, “mi gente me dice que igual fueron los rusos”, pero por otro lado “Putin me dice que no y no veo porqué Rusia haya intervenido”.

Agregó que las declaraciones de Trump han causado un escándalo e incluso hasta la cadena Fox, aliada del presidente de Estados Unidos, ha criticado el comportamiento de éste por estos temas. Además, dijo Tello, “es algo que molesta a muchos dentro del Partido Republicano, ya ni se diga a los demócratas”.

El analista Javier Tello habla en Despierta con Loret. (Noticieros Televisa)

El analista explicó que es un tema de círculo rojo, es decir que no importa mucho a la gente común y a los votantes, pues encuestas recientes reflejan que Trump no se ha visto afectado por sus declaraciones sobre la injerencia rusa.

Tello indicó que estas declaraciones generan mucho ruido al equipo de Trump y complica las labores de los colaboradores del mandatario.

Destacó que, por un lado, Trump criticó de forma severa a los miembros de la OTAN, durante su visita a Bruselas, y luego se comportó de manera diferente con Vladimir Putin, durante la cumbre en Helsinki.

Tello apuntó que cuando Donald Trump intentó frenar las críticas por sus declaraciones, durante la cumbre en Helsinki, acerca de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, se desdijo “a medias” porque después de leer un texto remató con la frase “pudieron haber sido los rusos, pero también pudo haber sido alguien más, hay mucha gente allá afuera”.

Con información de Despierta

