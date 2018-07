Time fusiona los rostros de Trump y Putin en su reciente portada

En su más reciente portada la revista ‘Time’ fusionó los rostros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, como si fuera uno mismo.

Los rostros de ambos gobernantes fueron fusionados en la edición del 30 de julio, publicada en línea este jueves para criticar la actitud sumisa que tuvo Trump con Putin en la reunión en Helsinki, algo que le trajo muchos problemas en Estados Unidos.

La imagen fue realizada por la artista visual Nancy Burson.

