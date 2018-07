Políticos y medios en EU acusan a Trump de alinearse con Putin

Escándalo excepcional en Estados Unidos con reacciones y críticas severas sin precedente en la gestión de Trump y quizás en la historia de la Unión Americana respecto a un presidente.

Políticos de ambos partidos, exfuncionarios, analistas y medios de comunicación de todo el espectro editorial reaccionaron de forma casi universalmente negativa a lo dicho por Donald Trump en la Cumbre de Helsinki con su homólogo ruso Vladimir Putin.

A pesar de que las agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses han concluido que sí hubo interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016 y que han acusado ante la justicia a decenas de rusos por ello, el presidente Trump, frente a la prensa mundial, dio el lado a Putin, por encima de lo evaluado por la inteligencia de su país.

“Yo le tengo una gran confianza en mi gente de inteligencia, pero les diré que el presidente Putin fue sumamente fuerte y recio en su negación de hoy (…) Todo lo que puedo hacer es plantear la pregunta. Mi gente me ha dicho, Dan Coats y otros me dijeron que creen que es Rusia. Por otra parte, el presidente Putin me dice que no es Rusia. Y puedo decirles esto: no veo ninguna razón para que lo fuera”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Lo dicho por Trump fue una bomba que cayó en Washington, pero hizo explosión en los medios y los círculos políticos.

El director Nacional de Inteligencia al que se refirió Trump, Dan Coats, es la máxima autoridad al respecto en Estados Unidos, y dijo en un comunicado que emitió posterior a la conferencia, que la información provista estaba basada en hechos y que habían sido muy claros en su evaluación sobre la interferencia rusa en 2016, contradiciendo así lo que acababa de decir su jefe, el presidente de los Estados Unidos.

Coates fue el primero, pero no el único. El conductor estrella de CNN, Anderson Cooper, aventuró una conclusión con la que cerró la transmisión en directo de la conferencia: “Hemos visto una de las más vergonzosas exposiciones de un presidente de Estados Unidos, en una cumbre frente a un líder ruso. Una conferencia de prensa extraordinaria”, dijo.

“Y es difícil desestimar el daño que puede ya estarle haciendo al poder y el prestigio estadounidenses por todo el mundo, junto a la credibilidad del presidente en el país. Al cabo de una semana a cuyo comienzo el presidente arremetía contra los aliados más cercanos de Estados Unidos, Donald Trump hoy se pasó tiempo de lambiscón de un adversario peligroso”, criticó Anderson Cooper, conductor de CNN.

Paul Ryan, líder del Congreso de Estados Unidos, republicano, aseveró en un comunicado: “No hay duda de que Rusia interfirió en nuestras elecciones (…) el Presidente debe darse cuenta que no es nuestro aliado. No hay equivalencia moral entre Rusia y Estados Unidos”, afirmó Paul Ryan, líder del Congreso de Estados Unidos.

“La conferencia de Prensa de hoy en Helsinki fue una de las más vergonzosas exposiciones de un Presidente de Estados Unidos, de que se tenga memoria”, dijo el senador republicano por Arizona, John McCain.

“El desempeño de Trump en la conferencia en Helsinki alcanza y supera el límite de altos crímenes y ofensas. No fue nada menos que traicionero. Sus comentarios no solo fueron imbéciles, sino que está totalmente en la bolsa de Putin. Republicanos patriotas ¿dónde están?”, publicó en su cuenta de Twitter, John Brennan, Director de la CIA de 2013 a 2017.

La cadena Fox News, usualmente muy afín a Trump, no fue esta vez la excepción. Doblemente importante es lo que Abby Huntsman tuiteo, por ser conductora de Fox e hija del Embajador de Estados Unidos en Rusia: “Ninguna negociación vale la pena como para aventar a tu pueblo debajo del autobús”, publicó.

Otro conductor de Fox, Neil Cavuto, dijo que el desempeño del presidente había sido disgustante y que esencialmente había dejado que Putin se saliera con la suya sin ofrecer siquiera una crítica suave.

“Le doy el beneficio de la duda quizás al “jet lag” y las diferencias de horario, pero ¡santa cachucha!, bueno, muchas gracias, amigo mío”, destacó Neil Cavuto, conductor de FOX.

El influyente columnista del New York Times, Tom Friedman, escribió una columna titulada “Trump y Putin contra Estados Unidos”, en la que asevera que la resistencia de Trump a condenar los ataques rusos, es una traición a cada uno de los estadounidenses.

Y el senador líder de la minoría demócrata, Chuck Schummer, ofreció la última pero no menos contundente de las declaraciones del día:

“En toda la historia de nuestro país, jamás han visto los estadounidenses a un presidente de Estados Unidos apoyar a un adversario como el presidente Trump ha apoyado al presidente Putin. Que el presidente de Estados Unidos se ponga del lado del presidente Putin en contra de las fuerzas del orden estadounidenses, de los funcionarios de defensa estadounidenses, de las agencias de inteligencia estadounidenses, es irreflexivo, es peligroso, es débil. El presidente se está poniendo por encima de nuestro país. Empezando por la ida del presidente a la OTAN y terminando por su penosa actuación en la conferencia de prensa de hoy, el presidente Trump ha fortalecido a nuestros adversarios al tiempo que debilita nuestras defensas y las de nuestros aliados. Una sola pregunta funesta gravita hoy sobre la Casa Blanca: ¿qué puede hacer que el presidente Trump ponga los intereses de Rusia por encima de los de Estados Unidos? Millones de estadounidenses seguirán preguntándoselo. La única explicación posible de esta peligrosa conducta es la posibilidad de que el presidente Putin posea información perjudicial sobre el presidente Trump. Aceptó la palabra de la KGB por encima de los hombres y mujeres de la CIA”, dijo el senador Charles Schumer, demócrata de Nueva York, dirigente de la bancada demócrata del Senado.

Con información de Ariel Moutsatsos

