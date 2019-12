ITAM: Alumnos, inconformes con medidas anunciadas por Rectoría

Miembros del Consejo Estudiantil del ITAM tenían agendada una cita con el rector para entregar el pliego petitorio que los estudiantes consultaron en línea durante esta semana.

Sin embargo, según informaron alumnos, a la reunión de la mañana de este viernes acudió sólo un representante.

“Sí iba a haber una junta con la Junta de Coordinación del ITAM y no llegaron ninguno de los directivos y mandaron al Director de Asuntos Escolares que, te digo, es un profesor, y pues se nos hace una falta de respeto porque si ya estaba acordada la junta pues tenían que haber estado”, comentó una alumna del ITAM.

Algunos alumnos no están de acuerdo con las medidas que ha anunciado la Rectoría.

“Realmente no, porque la gente que pusieron en estas nuevas direcciones que crearon son docentes del ITAM que no están capacitados en los temas; los estudiantes creemos que es de suma importancia que sea gente que esté capacitada que esté especializada en estos temas y que no sea gente que solo porque son buenos maestros o que se llevan bien con algunos alumnos ya por eso estén en estos puestos, esto no resuelve el tema estructural qué hay”, señaló una alumna del ITAM.

Se solicitó entrevista con la Rectoría del ITAM, pero no se concedió.

“Esperemos que aquí no se quede y no se olvide en vacaciones y regresando en enero exijamos lo que se está diciendo si los vamos a escuchar, pero si son palabras vacías no tiene mucho sentido”, comentó una alumna del ITAM.

Con información de Guadalupe Madrigal.

