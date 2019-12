Estudiante del ITAM murió por ataque de epilepsia, dice mamá

La mamá de la estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que murió la semana pasada, difundió en sus redes sociales una nota personal.

La señora Fernanda Gantus reveló que su hija sufría de epilepsia y depresión con fuertes migrañas y aseguró que no se suicidó, si no que murió por un prolongado ataque de epilepsia que su cuerpo no resistió.

Además, afirmó que ese ataque se debió al gran estrés al que estaba expuesta por los estudios y por la pérdida de su abuela en meses recientes y que el día de su muerte, María Fernanda salió llorando de un examen de Derecho por la humillación recibida por uno de sus maestros.

La señora Fernanda aseguró que eso fue un detonante para el ataque que sufrió su hija, informó que desde el primer día que entró al ITAM algunos maestros la amenazaron con ‘la espada de Damocles de que no llegaría a graduarse’, que había un ambiente donde la empatía y la bondad de dichos profesores era inexistente.

Agradeció el apoyo del movimiento estudiantil en torno a la muerte de su hija y de otros compañeros y los llamó a que en su memoria ‘nunca más permitan que los humillen o degraden en ninguna situación en su vida’.

El rector del ITAM, el doctor Arturo Fernández, dirigió un mensaje a los profesores de este centro de enseñanza para anunciarles estas estas acciones:

-Creación del Centro de Docencia y Aprendizaje, que desarrollará estrategias para mejorar la pedagogía de todo el instituto.

– La realización del estudio integral del fenómeno de salud mental de los estudiantes.

– La creación de la subdirección para la atención a la salud mental; y capacitación contra el acoso sexual y cero tolerancia.

