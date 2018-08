Inundaciones en India provocan la muerte de más de mil personas

India sufre el peor monzón de los últimos cien años, hasta ahora tres meses de tormentas e inundaciones han provocado la muerte de más de mil personas y aunque las precipitaciones han disminuido, la temporada de lluvias termina hasta septiembre.

Más de mil muertos en siete estados; más de 400 en Kerala, 230 en 12 días. El gobierno calificó las inundaciones como una “calamidad de naturaleza severa”. Todas las muertes se han registrado en siete estados del país, pero Kerala es el más afectado, ahí más de 400 personas han muerto, 230 de ellas en los últimos 12 días y miles de personas lo han perdido todo.

Mi casa está totalmente sumergida en el agua. No tenemos ni dónde sentarnos. No tenemos nada que comer, nada que tomar; necesitamos comida, necesitamos agua. No tenemos ni cama; el agua acabó con todo”, relató Bindu, damnificada.