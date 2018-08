Suman 370 muertos por inundaciones en India

Las inundaciones en India dejan 370 muertos. Las lluvias azotan desde el 29 de mayo el estado de Kerala, en el sur del país. Al menos 230 perdieron la vida en los últimos doce días, informó una fuente oficial, mientras se ha retirado la alerta roja en la región.

Un portavoz del Departamento de Información del Gobierno de Kerala, Pratheesh D. Mony, confirmó el balance de muertos y situó en 724, 649 las personas que se encuentran refugiadas en los 5, 645 campamentos de emergencia habilitados por las autoridades en la región.

El Departamento Meteorológico de la India retiró ayer la alerta roja que prevalecía sobre casi todos los distritos de Kerala y la sustituyó por una alerta amarilla, al cesar las lluvias y comenzar a retroceder el nivel del agua.

Miles de efectivos de la Armada, las Fuerzas Aéreas, el Ejército o la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF, en inglés) participan en las labores de rescate y en las operaciones para evacuar a los atrapados a campamentos de socorro.

#Update#Keralafloods2018 Engineer Task Force of 202 Engineer Regiment rescued total of 1850 personnel including patients, children , ladies and senior citizens. Provided food, water, clothing, medicines. We are at it. #OpMadad #KeralaFloodRelief @PIB_India @SpokespersonMoD pic.twitter.com/1j9jkf8qyP

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) August 20, 2018