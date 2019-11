Ingresa a edificio de gobierno, finge ser víctima de asalto y roba celular

Hace unos días, un hombre ingresó a un edificio de gobierno que se localiza en el 1089 de Avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, con el pretexto de pedir informes para hacer servicio social.

El personal que está en recepción creyó en la intención del sujeto y llegó hasta el piso 16 de la torre.

Luego de hablar con la persona que le daría informes sobre su solicitud, caminó entre los pasillos del piso y se acercó a una joven, a quien solicitó su celular para hacer una llamada, tras un supuesto asalto.

Diciendo que va a entregar documentos y que lo asaltaron en el Metrobús y que, si le puedo prestar mi teléfono para reportarse. Le presto mi teléfono celular, hace unas llamadas, yo estoy laborando, vuelve a pasar y me dice que si le presto mi teléfono que es la última vez, se lo presto, lo escucho hablando, de repente yo trabajando a los 5 minutos me doy cuenta que ya no escucho su voz, ya no está, lo busqué por dos o tres pisos, el piso 17, el 16, planta baja”, relató María, víctima de robo.