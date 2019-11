Confía INE que SCJN resuelva sin presiones impugnaciones a ‘Ley Bonilla’

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva, sin presiones, la acción de inconstitucionalidad de la llamada ‘Ley Bonilla’.

El Poder Judicial es un poder autónomo, independiente y lo que ocurra o no en los otros poderes, no debe tener ningún peso, venga de quien venga. Se trata de demostrar que en México la democracia y el Estado constitucional prevalece, y eso quiere decir que la voluntad del pueblo se debe hacer respetar. Pues presiones, siempre hay. Nosotros, un órgano constitucional autónomo, somos árbitros de la confianza y siempre hay presiones, quien diga que no hay presiones miente, claro que hay presiones, el problema es cómo enfrentamos esas presiones”, dijo Córdova.