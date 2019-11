Jaime Bonilla toma protesta como gobernador de Baja California por un periodo de 5 años

Jaime Bonilla Valdez rindió este viernes protesta como gobernador del estado de Baja California por un periodo de cinco años, ante el Congreso local y con la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Poco después de la 01:00 horas, el presidente del Congreso local, Catalino Zavala Márquez, al hacer uso de la voz aclaró que Bonilla Valdez rendiría protesta como gobernador constitucional para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre del 2024 y que este acto se trataba de un momento histórico.

Zavala Márquez agregó que así, como a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador representa la cuarta transformación de la vida pública de las instituciones y del Estado, en Baja California, esto lo representa el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez durante el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024.

Al término de su intervención, Jaime Bonilla rindió protesta como gobernador electo de la entidad alrededor de la 01:00 horas de la madrugada de este viernes.

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los estados unidos mexicanos y la particular la del estado de baja california y las leyes que de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien de nuestro estado y la prosperidad de la Unión y del Estado, si no fuese así, que el pueblo me lo demande”.